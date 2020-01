Januárové skupinové futbalové zájazdy do Ríma a Barcelony

Január nie je iba o snehu, zime a lyzovačke. Futbalové ligy vstupujú do druhej polovice a je ideálny čas utiecť do "jarného počasia" a vidieť naživo skvelé futbalové zápasy. Pozývame vás do Ríma a Barcelony.

Zájazd na Lazio Rím - Neapol + AS Rím - Juventus

Jedinýkrát sa v tejto sezóne stalo, že hrali Lazio aj AS Rím ten istý víkend doma. A ich súpermi boli legendárni Neapol a Juventus!

36 klientov dostalo chuť na tento dvojzápas a spolu so skoro 15 stupňami v Ríme a prehliadkou mesta sme ideálne odštartovali rok 2020.

Z letiska nás súkromný autobusom zaviezol na hotel a počas troch dní sme si pozreli Španielske schody, Fontánu di Trevi, Sant´Eustachio, Piazza Navona, Pantheon, Koloseum, Forum Romanum, Palatínsky kopec a samozrejme Vatikán.

V sobotu večer bol na programe zápas Lazia Rím proti Neapolu, kam len o pár dní neskôr prestúpil Stano Lobotka. Fanúšikovia domácich oslavovali výhru 1:0 v jednom zo šlágrov kola talianskej ligy.

V nedeľu prišiel na rad Ronaldo a spanilá jazda Juventusu pokračovala aj na trávniku AS Rím. Aj napriek prehre domácich v uliciach panovala skvelá nálada.

Zájad na Barcelona - Granada

Zájazdy do Barcelony patria k najobľúbenejším z ponuky Futbalovysen.sk a skupina 30 klientov sa tentoraz stretla na zápase s Granadou.

Tri dni v katalánskej metropole sme vyplnili návštevou La Rambly a svetoznámeho trhu Mercat, Parku Guell, Akvária, Spievajúcich fontán a samozrejme baziliky Sagrada Familia. Určite nesmie chýbať aj prehliadka Camp Nou.

V nedeľu večer sa všetky oči upierali na Messiho a jeho spoluhráčov. Argentínčan nás potešil, keďže práve jeho zásluhou domáci porazili Granadu 1:0.

Splňte si aj vy svoje futbalové sny a poďte s nami na futbal, prípadne NHL v New Yorku, Tour de France, Wimbledon alebo French Open. Tešíme sa na vás.

